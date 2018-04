Nioro du Rip : Le député Malaw Sow porte le parrainage

En marge d'une cérémonie marquant la présentation de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, le président du Conseil départemental de Nioro du Rip, par ailleurs député de Bby, Mr Malaw Sow, a cautionné le parrainage qui, dit-il, permettra d'avoir uniquement des partis politiques représentatifs à l'élection présidentielle de 2019.

" Je soutiens le parrainage parce qu'on ne peut pas laisser à tous les partis politiques le libre choix d'aller ou de ne pas aller aux élections. On a au Sénégal une très longue liste de partis politiques, alors seul le parrainage peut procéder à la sélection des partis politiques les plus représentatifs. Au Sénégal, il y a des partis qui ne peuvent même pas avoir 500 signatures. Pour moi, le parrainage est venu au bon moment", a-t-il évoqué.



Poursuivant dans cette même lancée, le président Malaw Sow d'enfoncer le clou. " De mon point de vue, les leaders politiques qui disent avoir des partis politiques représentatifs ne doivent pas à mon avis, remettre en question cette nouvelle donne. Ils n'ont qu'à descendre sur le terrain en vue de collecter le nombre de signatures requis. Certes, il y a des gens qui ont émis des craintes sur d'éventuelles tensions, mais je dis ici qu'il n'y aura aucune tension. Le projet de loi sur le parrainage est objectif et va passer à l'Assemblée nationale comme lettre à la poste. "



Par ailleurs, le président du Conseil départemental de Nioro du Rip s'est félicité des différentes réalisations qui sont notées dans sa localité. " Nioro a toujours souffert des problèmes d'assainissement. Mais le président Macky Sall a investi plus de 40 milliards pour changer le visage de notre localité en réalisant un système de canalisation adéquat, entre autres infrastructures", a-t-il conclu...