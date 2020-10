Nioro : L'Union des coordinations du Ps condamne les déclarations de Serigne Mbaye Thiam et siffle la fin de la récréation.

Au sortir d'une assemblée générale à Nioro, l'Union des coordinations PS dudit département a condamné avec la dernière énergie les déclarations de Serigne Mbaye Thiam et réaffirmé son attachement aux textes et décisions du parti (Ps).



Selon cette entité, l'urgence porte sur la consolidation de la démocratie interne, l'énergie des militants et surtout des responsables doit être consacrée à la finalisation du processus de renouvellement. " L'union des coordonnations Ps de Nioro marque sa disponibilité à procéder aux opérations de renouvellement des structures de base dans le département et invite le camarade Serigne Mbaye Thiam, en accord avec les instances de direction et les responsables de coordinations à lancer sans délai lesdites opérations de renouvellement dans le respect rigoureux des textes du parti, en particulier des statuts et de la circulaire relative aux renouvellements...", ont lancé les membres de cette structure.