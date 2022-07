Nioro : Abdou Ndiaye présente les candidats de Bby dont Aly Mané et exhorte la jeunesse à ne pas suivre les discours va-t-en-guerre.

Le maire de Keur Maba est en phase avec les choix du président Macky Sall dans le département de Nioro pour les prochaines législatives.



Selon Abdou Ndiaye, Nioro a les meilleurs profils dans le cadre de ses élections et en donne pour preuve la tête de liste départementale en l'occurrence Aly Mané qui a beaucoup investi, selon lui, pour accompagner les maires, les religieux, les jeunes et les femmes de cette zone.



Abdou Ndiaye dira plus tard que même si ces élections ne sont rien d'autre qu'une question de formalité à Nioro, il va falloir tout de même que tous les leaders aillent à la rencontre de la population pour les sensibiliser sur les enjeux.



Le maire de Keur Maba d'inviter la jeunesse sénégalaise à tourner le dos aux discours va-t-en-guerre et à se consacrer à la construction de leur pays...