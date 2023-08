Niger: manifestation des étudiants à Niamey en soutien aux militaires

Une centaine d'étudiants manifestent sur leur campus à Niamey en soutien aux militaires, auteurs du coup d'état contre le président élu Mohamed Bazoum, et contre la France et les sanctions et les menaces d'une intervention militaire de la Cedeao au Niger. "(Le) moment dans lequel on est, un civil ne peut pas sauver le Niger, un civil ne pas nous sécuriser," dit Issaka Mahamadou, un étudiant.