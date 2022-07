Niaye Thioker-Rebeuss : Abdou Karim Fofana met en garde les jeunes contre l'opposition.

Le chargé du pilotage du comité électoral départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections législatives du 31 juillet 2022, a demandé ce mardi, aux jeunes de Niaye Thioker à faire preuve de plus de vigilance. Considérant que l’opposition verse trop dans la manipulation pour parvenir à ses fins, Abdou Karim Fofana appelle les jeunes des quartiers de Dakar Plateau à ne pas suivre les pas de « ces aventuriers ».



« Ce qui vous reste à faire, c’est juste de sanctionner ces gens qui n’ont ni programme, ni vision pour le Sénégal car ils ne parlent que d’actes de violence. Cette sanction passera aux urnes le 31 juillet 2022 », confie le ministre Fofana qui était avec la tête de liste départementale de Benno et d’autres investis tels que Jean Baptiste Diouf, Demba Diop Sy etc...