Ngayokhème : Moïse Sarr explicite les grandes orientations politiques et économiques du président Macky Sall.

Face à la presse, le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr venu répondre à l'invitation de son frère Mbagnick Ndiaye maire de la dite commune, s'est fait un plaisir de communiquer sur les grandes orientations économiques et politiques du président Macky Sall. Le secrétaire d'État a tenu à rappeler que le président Macky Sall a toujours demandé à ses lieutenants d'être accessibles et d'avoir le sens de l'écoute. Toutefois, Moïse Sarr plaide pour un élan unitaire dans le but de permettre au président Macky Sall d'atteindre ses objectifs. Les retrouvailles Wade / Macky, la politique étrangère étaient aussi au menu des discussions. Quant à son éventuelle candidature à la mairie de Diarrère, Moise Sarr préfère s'y prononcer l'heure venue...