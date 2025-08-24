Nécrologie : Mamadou Kanté de la RTS n'est plus!

‎Mamadou Kanté, l'ex chef de la station radio Rts de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor vient de nous quitter ce dimanche 24 août à Ziguinchor à la suite d'une longue maladie. Il était une des plus belles voix de la RTS et s'adonnait à son travail avec professionnalisme. Dans la foulée, il avait une large vision des médias avec un respect strict de l'éthique et de la déontologie.

‎ ‎C'est une perte immense pour la presse nationale mais surtout locale où l'homme était une école, une source d'inspiration pour les jeunes. Dans ces circonstances douloureuses, Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à la presse.