Nécrologie : La presse de Ziguinchor perd sa Thérèse Edmond Mendy

Le monde de la presse régionale de Ziguinchor est en deuil. Thérèse Edmond Mendy, journaliste reporter à la radio Zig Fm Ziguinchor, est décédée dans la matinée de ce jeudi à la suite d’une courte maladie.





Le Panel de la presse régionale est très affecté. Tous les messages et témoignages abondent dans le même sens, une consœur joviale, travailleuse et serviable.



Léa Suzanne Thiaw reporter devenu chargée de communication de l’université Assane Seck de Ziguinchor se remémore encore des moments de jeunesse de la journaliste qu’elle a vu grandir. « Je t'ai connu, tu avais à peine 12 ans et je me suis toujours réjoui de ta présence bienveillante, de ton regard transparent, de ton rire qui résonne, si apaisant et de ta joie contagieuse. Servante dévouée d'une bonté incomparable et d'une simplicité frappante !!! femme bienfaitrice, âme sensible et généreuse, très très très serviable » dit-elle.





Elle ajoute en évoquant sa proximité avec son père. Léa Suzanne Thiaw « Que feras tu à Robert Mendy !!! Ton cher papa qui ne jure que par ton nom !!! »





Très proche de la famille, il dit avec remords et pincement au cœur « Mes condoléances à toute famille qui perd une quatrième âme successive en moins d'un an !!! Rest in peace !!! » laisse-t-elle entendre.



Abdourahmane Diallo, correspondant de la Sentv à Ziguinchor, témoigne. « Une très triste nouvelle ce matin. Je présente mes condoléances à toute la corporation, à sa famille et surtout aux confrères de Zig Fm. Thérèse était plus qu'une collègue de travail mais une sœur pour nous. Qu'elle repose en paix » fait-il savoir.





Ignace Ndèye de Sudfm, renchérit. « Je viens d'apprendre la très triste nouvelle du décès de Thérèse Mendy. Par ma voix SUDFM et tout son personnel vous présentent ses sincères condoléances en ces douloureux moments. Paix à son âme. Soyez fort cher confrère » lance le chef de la station Sudfm à Ziguinchor.