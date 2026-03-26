Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: Les téléphones ont parlé…et gravement

Il ne s’agit pas d’aveux mais surtout de preuves techniques. L’exploitation des téléphones des mis en cause dans le cadre de l’enquête tentaculaire ouverte depuis février pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du Vih, blanchiment de capitaux et trafic de drogue a livré des détails plus que sordides, rapporte Libération.



Si le présentateur Ousmane Kadior Cissé a été rendu par ses échanges sulfureux avec Ibrahima Magib Seck extraits par les gendarmes, l’exploitation des téléphones de Pape Cheikh Diallo continue de faire des victimes. Pour rappel, l’animateur avait fait des aveux avant de refuser de livrer ses partenaires mais ses téléphones ont parlé et gravement. Leur contenu confirme l’existence d’un vaste réseau de présumés homosexuels où tout le monde couche avec tout le monde.



La preuve par les échanges entre Pape Cheikh Diallo et le chroniqueur Kader Dia, cueillis hier devant les locaux de la Sen Tv. Il s’agit de messages «hot», à connotation sexuelle, que les deux s’envoyaient. Leur exploitation atteste formellement que Kader Dia, sous le statut du «Yoss» ou partenaire actif, «dépannait» sexuellement Pape Cheikh Diallo qui se vantait même de ses «performances». Mieux ou pire, Kader Dia «gérait» aussi Ousmane Kadior Cissé.



Dans la même veine, les gendarmes ont interpellé Pape Gaye Tall, journaliste au média Kéwoulo. Le comble : c’est lui-même qui a rédigé sur le site l’arrestation de Kader Dia. « Nous avons appris, ce soir (ndlr, hier soir), avec stupeur, l'arrestation d’un journaliste-reporter de Kewoulo. Il serait impliqué dans des relations homosexuelles. La rédaction de Kewoulo réaffirme sa condamnation de ces pratiques contre-nature. Et invitons la justice à poursuivre, avec rigueur, la lutte contre ces pratiques que notre culture et notre société condamne fermement. Kewoulo continuera son travail d’intérêt public et rien ne nous déviera de notre mission au service des Sénégalais », a réagi le site dirigé par Babacar Touré.



Et ce n’est que la face visible de l’iceberg puisque des sources autorisées renseignent qu’un «cercle» composé d’animateurs, de journalistes, de chroniqueurs et de célébrités, est dans le collimateur des gendarmes. Déjà que quatre chaînes de télévision sont à ce stade touchées indirectement par cette affaire.



Avant Kader Dia et déjà, l’exploitation des téléphones de Pape Cheikh Diallo avait conduit avant-hier à l’arrestation d’un étudiant du nom de Traoré. Mis devant les preuves techniques, ce dernier a révélé être aussi un partenaire de Pape Cheikh Diallo.



Son interpellation et celle de Kader Dia, portent désormais à 7, le nombre de présumés partenaires de Pape Cheikh Diallo, arrêtés dans le cadre ce dossier. Le dernier avant eux était le ressortissant camerounais du nom de Stéphan qui se faisait appeler «Modou G.» en référence à une plateforme de rencontre homosexuelle. Ses messages avaient été interceptés dans les téléphones de Pape Cheikh Diallo.



Auparavant, les gendarmes avaient mis la main sur l’étudiant Saliou Diallo qui avait avoué être un amant de Pape Cheikh Diallo. La même confession avait été faite par l’inculpé Fallou Diop ayant connu l’animateur dans la salle de fitness où il évoluait. Déféré en même temps que Pape Cheikh Diallo, l’agent de banque Doudou Lamine Dieng avait fait une déposition dans ce sens. Tout comme Ibrahima Magib Seck. Bien que «passif», Seck avait reconnu avoir participé à des soirées partouze organisées chez Pape Cheikh Diallo, aux Mamelles.