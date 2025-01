Nécrologie: Décès de l'épouse du ministre de la Microfinance, Dr Alioune Dione

Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione a perdu son épouse, ce jeudi 2 janvier 2025 à Thiès. La levée du corps de la défunte, Mame Diarra Tine, est prévue, ce jour à 15h à la mosquée Serigne Mourtada Mbacké à Bambey et l'inhumation est prévue à 17h à Touba, renseigne un communiqué signé par le secrétaire général du ministère de la Microfinance, Gorgui Ndiaye. La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée.