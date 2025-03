Nécrologie : Décès de l’ancienne gloire de la lutte sénégalaise, Mame Ndiambane

La lutte sénégalaise est en deuil. Nous apprenons avec tristesse le décès de l’ancienne gloire Mame Ndiambane Diom, survenu ce vendredi vers 10 heures à l’hôpital de Foundiougne, dans la région de Fatick.



Figure emblématique de la lutte sénégalaise, Mame Ndiambane Diom a été un pilier de l’écurie Sine Saloum, qu’il a portée avec fierté et détermination. Tout au long de sa carrière, il s’est illustré par des performances exceptionnelles, affrontant les plus grands noms de la discipline, tels que Tapha Guèye, Mouhamed Aly, Lac de Guier, Ndiaga Diop, et bien d’autres. Son talent et son engagement ont marqué l’histoire de la lutte sénégalaise, faisant de lui une légende incontestée.



Mame Ndiambane Diom sera inhumé cet après-midi à 17 heures à Mbam. La communauté sportive et ses nombreux admirateurs lui rendront un dernier hommage, saluant la mémoire d’un homme qui a su incarner l’excellence et la passion de la lutte sénégalaise.