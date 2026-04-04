Festival culturel de Ngoundiane : "Ngoundiane est un carrefour culturel" (Mbaye Dione, Maire)

La cérémonie officielle marquant le démarrage des activités de la 1ère édition du Festival Culturel de Ngoundiane a été paraphée ce vendredi 03 avril 2026 à Ngoundiane, en présence du ministre de la Culture, Amadou Bâ, accompagné d'une forte délégation.

Placée sous le thème "Valeurs culturelles et développement territorial", cette présente édition se veut ainsi un moment privilégié de célébration, de partage et de valorisation du riche patrimoine culturel de ladite commune.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le maire Mbaye Dione, a indiqué que Ngoundiane demeure un carrefour culturel où toutes les éthnies sont représentées et se côtoient dans la diversité, le respect et la considération.

À travers ce Festival, il sera question d'organiser des expositions d'artisanat local, des prestations d'artistes traditionnels et modernes, des démonstrations de savoir-faire, des rencontres culturelles et des activités mettant en lumière les valeurs de solidarité et d'identité qui fondent cette communauté...