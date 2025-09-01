Nécrologie : Décès de Anne Françoise Coly, cousine de notre collaborateur Jean Pascal Coly

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Anne Françoise Coly, cousine de notre collaborateur Jean Pascal Coly. Elle est décédée des suites d’un accident de la circulation survenu le jeudi 28 août 2025 vers 18h.
La levée du corps aura lieu le mercredi 3 septembre à 10h à la paroisse Notre Dame des Anges de Ouakam, suivie de la messe d’enterrement à 11h. Les condoléances seront reçues au cimetière Saint Lazare de Béthanie.
En ces moments douloureux, l’administration et toute la rédaction de Dakaractu présentent leurs sincères condoléances à Jean Pascal Coly et à toute sa famille.
