Ndoffane / Zappé de la coordination communale du comité électoral de Bby : Le camp de Cheikh Ndiaye interpelle le président Macky Sall.

À Ndoffane (département de Kaolack), le climat politique est plus que délétère. En cause, la mise en place du comité électoral communal a installé le Benno Bokk Yakaar dans une situation inconfortable où les uns et les autres fustigent la promotion des nouveaux arrivants au détriment des anciens.



Du côté du camp de Cheikh Ndiaye, ses partisans déplorent le fait que leur leader soit écarté de la coordination communale du comité électoral au profit d'un responsable politique qui a rejoint la majorité présidentielle, il y a juste 03 semaines.



Ces derniers d'exiger la réparation de ce qu'ils considèrent comme une injustice en revenant sur une telle décision...