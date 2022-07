Ndioum : Cheikh Omar Anne liste les réalisations du président et promet une large majorité à Mimi.

Ndioum a été le point de chute de la tête de liste nationale de BBY, Aminata Touré, pour sa quatrième journée de campagne électorale à l'intérieur du pays. Accueillant la caravane de Mimi Touré dans son fief, le maire de Ndioum et non moins ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Cheikh Oumar Anne a promis une large victoire pour une majorité confortable du président Macky Sall à l’Assemblée nationale.



Revenant les réalisations du président Macky Sall dans le département de Podor, Cheikh Oumar Anne à souligné que "ce que le président Macky Sall a fait pour le département de Podor, aucun président ne l'a réalisé dans l'histoire politique du pays. On ne pourra jamais le payer, même avec une large victoire à l’Assemblée nationale".