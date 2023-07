Ndibe / Louga : Le chagrin de Mère Dial qui vit avec ses quatre enfants infirmes

Le visage hagard, la mine triste, Mame Dial Diop assise sur un banc, observe avec le cœur meurtri ses enfants jouer dans la cour sablonneuse de sa maison. Épouse de Mbaye Guèye, la quadragénaire, brave comme une lionne qui a fini de combattre le chagrin, est la maman qui a donné naissance à des enfants qui ont une motricité réduite. Elle observe ses enfants jouer sans pour autant leur apporter l’aide qu’elle souhaite pour le développement de leur motricité. Impuissante, elle verse des larmes en cachette.

Mère Dial, appelée affectueusement ainsi par ses voisins, est la mère de cinq adolescents qui sont nés avec le même handicap. Ils n’ont pas pu réussir à marcher à cause de complications musculaires depuis leur naissance. Ils ont une motricité réduite. Les regarder se déplacer, c’est verser des larmes sans s’en rendre compte. Une maman qui avait donné naissance à deux enfants d’abord sans aucune complication musculaire a vu tomber comme un couperet le drame sa vie. De son troisième enfant aux plus jeunes, tous sont nés avec ce handicap, un problème de motricité. Une situation qui hante le sommeil de ce couple Guèye. La femme malgré sa bravoure, vit des moments difficiles et compliqués avec un chagrin qui la ronge au quotidien à la vue de ses enfants tout jeunes, vivre dans ces conditions.

Du fait de ses cinq enfants handicapés, dont l'un décédera par la suite, elle a tout arrêté pour s’occuper d’eux qui ont besoin d’elle à tout instant et en tout lieu.

Nous sommes à Ndibe, au milieu du Ndiambour. Une contrée lointaine difficile d’accès où vit une population rurale, très pauvre. Ndibe fait partie de la commune de Keur Momar Sarr dans la région de Louga. Même sa proximité avec la commune, ce village Wolof peine à avoir l’eau potable de l’usine de Keur Momar Sarr. La pauvreté est tellement vivante dans ce village que ses habitants n’ont plus espoir.

Nous nous sommes rendus dans ce village pour rencontrer la famille et vivre durant une journée avec ces enfants insouciants qui jouent pleinement avec les autres...