Ndiassane : Déthié Fall a présenté ses condoléances

Le président du PRP a déjà lancé sa campagne de parrainage. Déthié Fall dans un post, a fait savoir qu’il s’est rendu à Ndiassane pour une ziar auprès des autorités religieuses et la famille Kountiyou.



Il a profité de cette occasion pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du khalife général de la famille de Ndiassane.



« J’ai effectué mon Ziar à Ndiassane et j’ai présenté mes condoléances au khalife suite au rappel à Dieu le 16 Mai 2023, du défunt Khalife Cheikh Bécaye El Bécaye Kounta », renseigne Déthié Fall.



Toutefois, le candidat déclaré à la présidentielle de février 2024, ajoute que « j’en ai profité aussi pour solliciter des prières auprès des autorités religieuses de la ville pour ma candidature à la présidentielle de 2024 et pour l’organisation d’élections libres, transparentes avec la participation de tous les candidats », conclut-il.