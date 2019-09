Navétanes 2019 : Birane Ngom offre des subventions aux Asc de la commune de Dieuppeul /Derklé

Le responsable politique de l’Apr, Birane Ngom, non moins frère de Farba Ngom, était ce week-end dans la commune de Dieuppeul/Derklé. Parrain de la Zone 4 B pour la deuxième fois consécutive, l’apériste a sorti les gros moyens pour assurer aux associations sportives et culturelles une saison sans anicroches. Il a par ailleurs offert à chaque Asc une enveloppe pouvant couvrir certaines dépenses telles que l’acquisition de logistique, les frais de regroupement, entre autres. La cérémonie de remise des subventions a vu la présence de plusieurs dirigeants du ballon rond dont le président de la Zone 4 de la commune de Dieuppeul-Derklé. Babacar Seck a magnifié ce geste hautement symbolique pour le mouvement navétane et en particulier la zone qu’il dirige. À l’en croire, le manque d’infrastructures et les dépenses en terme de logistique sont les principales contraintes qui plombent le football local…