NÉCROLOGIE : Le commissaire Abdoulaye Diop a perdu sa mère.

Le commissaire Abdoulaye Diop, anciennement Directeur de la Sécurité Publique (DSP) vient de perdre sa mère. Décès survenu tard dans la soirée du dimanche.

La levée du corps est prévue demain lundi à 9 heures à l’hôpital Principal de Dakar suivie de l’enterrement et des funérailles le même jour à Keur Matar Guèye.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances au Commissaire Abdoulaye Diop et à la famille éplorée.