NECROLOGIE : Décès de Mamadou Mamoune Diagne, cousin du Dirpub de Dakaractu Serigne Diagne

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des Mourides

Serigne Djily Mbacké, Khalife de Darou Salam

Adja Kiné Diallo, grand-mère du défunt

El hadj Ibrahima Diagne, grand-père du défunt

Mamadou Mbacké Diagne, père du défunt

Sokhna Diop, mère du défunt

Youssou Diagne, Ainé de la famille

Feu Mamadou Diagne

Abdoulaye Diagne

Babacar Diagne

Adja Fama Diagne

Ndeye Marième Diallo

Adji Diagne

Yacine Diagne

Néné Diagne

Serigne Diagne, Directeur de Publication de Dakaractu

Moustapha Diagne

Tourado Tounkara

Serigne Diop, ancien Médiateur de la République

Lamine Sow et tous les membres de la famille Diagne, ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du décès de leur fils, neveu, oncle et ami Mamadou Mamoune Diagne

Décès survenu le vendredi 6 Avril 2018. La levée du corps aura lieu aujourd'hui à 11h30 à l'hôpital CTO suivie de l'enterrement à Darou Salam.