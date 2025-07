« NATUREMED – TOME 2 » : Quand le Pr Serigne Gora Sèye allume le brasier de la renaissance phytothérapeutique africaine

C’est un séisme vert qui secoue Dakar. À la Chambre de commerce, le Pr Serigne Gora Sèye a dévoilé le deuxième tome de son œuvre magistrale "NATUREMED : Plantes médicinales et santé africaine", un livre-manifeste qui clame haut et fort que la guérison de l’Afrique se trouve sous ses pieds. Plus qu’un lancement, c’était un acte de résistance intellectuelle, un appel à l’insurrection scientifique contre l’amnésie botanique.



Au cœur de cet ouvrage brûlant : 29 plantes herbacées, jadis qualifiées de « mauvaises herbes », aujourd’hui révélées comme des joyaux thérapeutiques capables de lutter contre l’hypertension, la drépanocytose, la baisse de libido, l’anémie et même certains cancers. Le Pr Sèye ne parle pas de folklore, mais de science : analyses biochimiques, études cliniques, validation ethnobotanique, tout y est. « Ce que beaucoup détruisent, nous le valorisons », martèle-t-il, en dénonçant l’oubli tragique de nos savoirs enracinés.



Avec une précision chirurgicale et une passion brûlante, le professeur affirme : « Les plantes ne s’opposent pas à la médecine moderne, elles la complètent. » Naturemed ne prône ni l’automédication sauvage ni le rejet de la science, mais une alliance puissante entre les savoirs ancestraux et les exigences médicales contemporaines. Car dans un monde asphyxié par les antibiotiques et la chimie industrielle, les plantes offrent une médecine respectueuse du corps et de la planète.



Le Pr Serigne Gora Sèye ne signe pas un simple livre. Il dégaine un acte de foi scientifique, une déclaration de guerre contre l’ignorance verte, et un vibrant appel aux décideurs, chercheurs, thérapeutes et citoyens. Avec Bio Keneya, il bâtit une bibliothèque vivante des plantes africaines, non pour les archiver, mais pour les réhabiliter dans la santé publique. Car là où certains voient des déchets, lui voit l’avenir de l’humanité.