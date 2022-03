Myopathie : le calvaire des familles victimes de cette maladie rare.

Si certains s'adonnent à la médecine traditionnelle, d'autres se donnent corps et âme pour améliorer leur état de santé par le biais de la médecine moderne. Au Sénégal, la croyance mystique a depuis longtemps gangréné notre société et a toujours poussé certaines personnes à agir de manière inconsciente. À la moindre détérioration de l'état de notre santé, l'on a l'habitude de pointer du doigt les "djinns" (esprits maléfiques) et les tiennent responsables des malheurs qui s'abattent dans la société.



Assez proche de la plupart des maladies handicapantes, c'est une maladie qui affecte les muscles.



Il en existe plusieurs types parmi lesquels on peut noter : la myopathie de Duchenne, les myopathies des ceintures ; la myopathie facio-scapulo-humérale ; les myopathies congénitales ; les myopathies myofibrillaires ; les myopathies distales ; la dystrophie musculaire myotonique de Steinert ; les myopathies métaboliques.



Aujourd'hui, c'est la myopathie de Duchenne qui semble être la plus fréquente et la plus connue de tous les types de myopathies citées.



Elle est aussi une maladie héréditaire d'où son appellation maladie génétique. Il est clair que chacun de nous a été conçu par deux chromosomes et cette conception peut avoir quelques complications dues à un accident génétique. En effet, dans la myopathie de Duchenne, on peut noter une incapacité totale de tenir sur ses muscles due à l’absence d'une protéine appelée Dystrophine, une substance qui a pour unique but, d'assurer le lien entre les muscles par l'intermédiaire d'un complexe protéique appelé complexe membranaire de la dystrophine et joue un rôle majeur dans le maintien de l'intégrité des fibres musculaires lors de la contraction.



Est-il à noter que les risques d'affection de cette maladie sont plus à l'encontre de l'homme que de la femme, car ce sont souvent les mères qui portent les gênes de cette maladie et les transmettent à leurs enfants.



Selon les experts neurologues, l'arrivée des premiers symptômes peuvent s'apercevoir très tôt, c'est-à-dire dès la jeunesse environ à l'âge de deux ans ainsi, on peut observer un handicap total des muscles tels des difficultés à marcher (problèmes à remonter les escaliers, à se tenir sur ses jambes, à s'asseoir...) c'est pourquoi les parents doivent être très vigilants au moindre soupçon et devraient rapidement aller consulter un neurologue ou pédiatre pour pouvoir faire un diagnostic du genre de maladie.



Il peut parfois arriver que la maladie apparaisse tardivement chez l'être humain, c'est-à-dire à l'âge d'adolescence, d'habitude ce sont les anciens sportifs et ils s’aperçoivent à la fin qu'ils n'ont plus de capacités comme auparavant, ils notent cependant plusieurs déficits musculaires.



Plusieurs témoignages ont permis de mieux expliquer la souffrance que cause cette maladie et ont montré l’aventure farouche que ses parents font face à chaque instant pour aller à la recherche d’une bonne santé de leurs fils ou filles. Parmi ces parents, on peut voir Momodou Khanane Guèye, ferrailleur de profession qui a une fille du nom de Ndoumbé, victime de myopathie.



Selon Khabane, c'est à l'âge de 5 ans que les muscles de sa chère fille ont commencé à lâcher.



C’est le cas aussi de Marième Guèye, vendeuse de petit déjeuner dans son quartier, qui a trois filles qui souffrent de la myopathie, parmi ses filles, l’une d’elle a perdu la vie suite à d'atroces souffrances causées par cette maladie. Ainsi elle a commencé à observer les premiers symptômes tels une incapacité de certains membres de son fils âgé d’une quinzaine d’années.



La myopathie n’a toujours pas de traitement disponible dû au fait que les ressources nécessaires ne sont pas réunies au Sénégal. Mais avec l’avènement du chercheur espagnol Pedro Rodrigo une répartition des cas est en train de se faire dans différentes régions du Sénégal.