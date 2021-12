L'écosystème numérique du Sénégal va désormais connaître un changement de paradigme. Cela devrait prendre effet à partir du moment où le proejt de loi a été voté par les députés ce mercredi, en présence du ministre des télécommunications et de l'économie numérique.



Après un vote sans débat en commission, le projet de loi n°30/2021 autorisant la création de la Société nationale dénommée "Sénégal Numérique SA (SENUM SA) a été voté dans la plus grande majorité par les députés de l'assemblée à l'exception d'un seul parlementaire. Avec les efforts consentis par l’État du Sénégal dans le domaine du numérique, un niveau de développement de ces services est donc une réalité aujourd'hui. Il y a également des services digitaux un peu partout sur le territoire national.



C'est d'ailleurs, pour cette raison que le Sénégal a essayé de valoriser et de capitaliser ces investissements. D'ailleurs, pour rappel, le ministre Yankhoba Diattata précise que "rien que dans la fibre optique, le Sénégal a 5000 km sur l'ensemble du territoire. Il faudra donc valoriser ces structures pour disposer de moyens et de ressources pour leur entretien. Avec le secteur des télécommunications qui fait 750 milliards de chiffre d'affaires par an, ce changement intervient pour une exploitation optimale de ces ressources et infrastructures.



Cette réforme introduit également les innovations majeures suivantes : la création d'une société de patrimoine, l'exploitation technique et la maintenance des infrastructures et équipements numériques publics, la commercialisation des capacités et des ressources disponibles sur ces infrastructures, une fois les besoins de l'Administration satisfaits, ainsi que des prestations annexes nécessaires auprès de tous les opérateurs de réseaux ou de service de communications électroniques qui lui en font la demande, dans le respect de la réglementation applicable au secteur des communications électroniques...