Mouvement d’humeur / Tourisme : La Fopits témoigne son soutien inconditionnel à Racine Sy.

La Fédération des organisations patronales de l’industrie, de l’hôtellerie et du tourisme au Sénégal (Fopits) a témoigné ce 10 juillet, à l’occasion d’une rencontre d’évaluation de la gestion de la pandémie dans le secteur du tourisme, son soutien indéfectible au président directeur général du King Fahd Palace, Mamadou Racine Sy.

Ce soutien à l’endroit de leur collègue fait suite au mouvement d’humeur noté la semaine dernière au sein du réceptif hôtelier où quelques 192 agents ont été envoyés en chômage technique par l’administration, ce que ces derniers ont farouchement dénoncé redoutant un licenciement déguisé.

Pour le Fopits, les difficultés notées au King Fahd Palace sont les mêmes dans tous les réceptifs hôteliers et aucun d’entre eux n’est épargné par la crise liée à la pandémie du coronavirus qui affecte le secteur touristique.

Par le biais du vice président, Mamadou Sow, le Fopits recommande à privilégier les concertations en vue de trouver une solution au problème, car confie-t-il les hôtels sont arrivés à bout de leurs efforts et ne peuvent plus assurer le paiement des salaires. Mamadou Sow a confié que 10 milliards Fcfa ont été injectés dans le secteur touristique pour les besoins en fonds de roulement, même si l’assiette est jugée insuffisante par les acteurs, le tourisme tend vers un avenir incertain a-t-il relevé. Il plaide pour le financement des besoins de trésorerie pour au moins essayer de faire face à la situation non sans rassurer les employés hôteliers.