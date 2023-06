Moustapha Guirassy : « Ce que nous sommes en train de vivre dépasse Ousmane Sonko et Yewwi Askan Wi »

L’ancien ministre Moustapha Guirassy invite le président Macky Sall à « rétablir l’État de droit. » Pour cela, il faudra se débarrasser, selon lui, de plusieurs barrières. En passant par la restriction des libertés, les arrestations abusives, le blocus chez Ousmane Sonko et tant d’autres facteurs. Moustapha Guirassy, lors du point de presse de la coalition Yewwi Askan Wi, a invité le régime de Macky Sall à faire une introspection sur tout ce qui se passe actuellement et qui plombent les activités quotidiennes des sénégalais. « Ce qui se passe aujourd’hui dépasse Ousmane Sonko ou Yewwi Askan Wi. Nous vivons dans une étape où la jeunesse est consciente des enjeux et où le changement s’impose », estime l’ancien parlementaire.