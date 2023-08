Moustapha Gaye (ex coach des Lionnes) : « Cierra a un problème d’éducation… »

Rien ne va plus entre le désormais ex sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basket, Moustapha Gaye, et sa meneuse de jeu, la Sénégalaise d’origine américaine, Cierra Dillard (26 ans.) Après avoir été attaqué, via des publications sur Instagram dans lesquelles, la joueuse critiquait son management et ses capacités tactiques, le coach Tapha Gaye lui a servi une réponse salée.



Invité sur le plateau de la Rts 1 dans l’émission Galaxy Sport, l’actuel directeur technique national (Dtn) a regretté l’attitude de Cierra qui, juste après la finale de l’afrobasket féminin perdue face au Nigeria, avait déclaré ceci : « La différence dans les équipes de championnat, c'est l'entraîneur principal. C’est la première fois que je vois un entraîneur en chef abandonner et quitter son équipe à la mi-temps d'un match de championnat. »



Ce à quoi Moustapha Gaye qui n’a toujours pas échangé avec Cierra depuis l’incident, répondra qu’il n’a jamais jeté l’éponge. « Ceux qui me connaissent savent que je n’abondonne jamais. Il y a eu des moments beaucoup plus compliqués où j’étais là pour diriger mon équipe, en 2015 et même cette année quand on a perdu les deux premiers matches… Je ne suis pas de ce genre. »



En ce qui concerne les attaques à son endroit, l’ancien sélectionneur des Lionnes, est persuadé qu’il s’agit d’un coup de sang de la part de Cierra Dillard. « Je pense sincèrement que c’est une erreur d’appréciation. À la mi-temps (finale Sénégal vs Nigéria) je lui ai dit vertement ce que je pensais sur sa défense. Elle n’a peut-être pas appréciée. Quand on est revenu sur le terrain, je me suis dit que je vais changer d’approche être un peu souple et doux. Être dans la motivation, dans l’encouragement pour voir ce que ça donne parce qu’elles étaient déjà sous tension. Cela ne servait à rien d’en rajouter. C’est peut-être ça qui a fait qu’elle a pensé que j’avais abandonné, mais je ne suis pas de ce genre », a-t-il clarifié.



Visiblement déçu par le comportement de la jeune basketteuse fraîchement naturalisée sénégalaise, la meilleure meneuse de l’Afrobasket féminin 2023 a rongé son frein avant de verser sa bile sur son coach. Pointé du doigt pour son style de management jugé trop violent (avec Fatou Pouye il y’a quelques jours et Ramata Daou en 2015) et rugueux, le technicien sénégalais estime que : « Faire un post comme ça après une finale perdue, c’est pas une bonne chose. C’est peut-être un problème d’éducation. Quand on a joué contre l’Egypte, Cierra elle vient de l’Egypte, je suis allé la chercher dans le championnat égyptien, elle avait mis deux points ! Alors que c’est une joueuse qui vaut 29 à 30 points par match. Je n’ai pas fait de post contre elle. »



De son avis tranché, la différence culturelle et l’état d’esprit de la joueuse laissent à désirer même si tout n’a pas été négatif quant à son apport dans le groupe. « On a une éducation telle que quand on va à une compétition, on joue ensemble et on évalue ensemble. Mais nous avons pris une américaine dans notre équipe, qui est venue avec sa culture et sa façon de voir les choses. J’ai déniché un talent que j’ai amené au Sénégal mais nous aurions dû creuser davantage au niveau de sa mentalité et au niveau de pas mal de choses. Si tout le monde se met à faire des posts Instagram ça allait partir dans tous les sens », a-t-il regretté.



Pour finir, Moustapha Gaye qui préfère voir le bon côté des choses de faire savoir qu’au moment opportun il aura une discussion avec Cierra. En attendant, il a réitéré son désarroi et sa désolation suite à cet épisode fort regrettable. « Je ne sais pas ce qu’elle cherche, mais Cierra ne peut pas me faire du mal, j’ai gagné des trophées sans elle… Je préfère garder l’aspect positif, c’est une très bonne joueuse, un phénomène… Je pense qu’elle a un peu pété les plombs. Mais je ne lui en veut pas du tout ! »