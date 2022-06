Moustapha Diakhaté sur la posture d'une partie de la société civile : « cette société civile qui demande le report des élections est tout sauf crédible... »

Moustapha Diakhaté est catégorique! Les élections législatives doivent se tenir à date échue selon les dispositions de la loi et par respect au calendrier électoral. L'ancien président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar s'offusque de la sortie d'une frange de la société civile demandant le report des prochaines législatives pour amener la stabilité dans le pays et repartir sur des bases beaucoup plus claires et inclusives. L’ancien parlementaire qui n'a pas caché son désaccord face à cette posture, dénonce et déclare que cette société civile qui agit de la sorte est tout sauf crédible.