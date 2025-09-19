Moustapha Diakhaté: « Nous devons faire face à ce régime qui en 18 mois, a montré ses limites »

L’ancien parlementaire a pris part à la mobilisation organisée par le mouvement « Rappel à l'Ordre » ce vendredi. Moustapha Diakhaté a salué la forte mobilisation des manifestants et les militants du régime précédent. Saisissant cette occasion pour exiger la libération de l’ancien directeur général de la LONASE, Lat Diop, de Farba Ngom et autres détenus , l’ancien député a estimé qu’il faut également exiger la démission de ce régime de Pastef qui selon lui, en a trop fait. « Nous sommes prêts à tout donner pour restaurer la démocratie », a-t-il estimé devant la foule à Liberté 5.