Moussa Bocar Thiam, ministre de l'économie numérique : "L'ambition du Chef de l’État c'est de faire de Sénégal Numérique SA une référence en matière de digitalisation"

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique s'est réjoui de la mise en place de la marque Sénégal numérique SA. Me Moussa Bocar Thiam salue la vision du président de la République. "En prenant la décision historique et tout à fait opportune et réfléchie de transformer l’ancienne Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) en une société nationale publique à vocation commerciale, le Chef de l’État affiche clairement son ambition de faire de Sénégal Numérique SA une référence en matière de digitalisation, notamment par la fourniture de services publics innovants et de qualité", conclut-il.