Moussa Bocar Thiam, ministre Économie numérique : "Le numérique doit être au cœur des ruptures fondamentales pour des changements de mentalité"

"Le Gouvernement du Sénégal a décidé de placer le NUMÉRIQUE à travers la Stratégie Numérique SN2025, arrimée au Plan Sénégal Émergent (PSE), qui constitue le document national de référence pour le développement du secteur de l’Économie numérique, important levier de croissance et de création d’emplois et de richesses du PSE", fait savoir le ministre de la Communication qui croit dur comme fer que "le numérique doit être au cœur des ruptures fondamentales pour des changements de mentalité et de comportement, pour la construction du Sénégal".

Selon Me Moussa Bocar Thiam, "cette stratégie SN2025 a pour vision "en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant." Elle permet de suivre l’évolution à la vitesse de la lumière de l’innovation technologique qui promet des lendemains ensoleillés si les services et usages sont sécurisés et responsables..."