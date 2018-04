Mouhamed Ndiaye, président national du mouvement ' Rahma' : " J'ai fait don de ma personne et je demande aux autres leaders d'en faire de même pour la réélection du président Macky Sall..."

" Le président de la République, Macky Sall doit être au centre de nos occupations. Nous devons oublier nos honneurs personnels et nous consacrer à sa réélection. En tout cas, c'est la seule chose qui vaille", a déclaré l'ambassadeur itinérant, parrain de l'assemblée générale d'information de la Cojer départementale de Kaolack.



Mr Mouhamed Ndiaye " Rahma" d'annoncer : " Nous venons de sillonner l'ensemble des localités de Kaolack, notamment les départements de Nioro, Guinguinéo et Kaolack. Les efforts du président de la République sont louables à travers les subventions sur les semences et le matériel agricole. Alors, c'est le moment de dire que j'ai fait don de ma personne et je demande aux autres de faire la même chose pour la réélection du président Macky Sall en 2019. "



Avant de terminer son speech, Mr Ndiaye s'est félicité de l'initiative de la Cojer départementale de Kaolack, dirigée par le jeune Abdoulaye Diop qui, dit-il, ne " ménage aucun effort pour accompagner le chef de l'État dans sa politique publique. "