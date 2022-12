Motion de censure : Macky 2012 brocarde Yewwi et félicite le PM Amadou Bâ.

Les leaders de la coalition Macky2012 saluent le rejet de la motion de censure par les députés des groupes Benno et Wallu, deux entités politiques qui, selon elle, se distinguent de par leur sens des responsabilités, et de maturité politique. Les députés réunis autour de Yewwi continuent de se distinguer par des attitudes matérialisées par leur immaturité politique, la violence physique et verbale et la méconnaissance des textes qui régissent le fonctionnement l’Assemblée nationale.

La coalition Macky2012 se joint à la prise de conscience des députés du groupe Benno Bok Yaakaar, de leur rôle de véritables représentants du peuple, soucieux du bien-être des populations et qui sont d’ailleurs, rassurés par la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba.

Adji Mbergane Kanouté et ses camarades magnifient la vision du président Macky Sall, portée par le Premier ministre devant les députés qui ont approuvé le budget de cette année pour se tourner vers les urgences et soulager les populations.

Les leaders de Macky2012 réaffirment leur engagement et soutien au chef de l’État qui selon elle, incarne l’espoir. Ils encouragent le gouvernement à œuvrer dans la continuité des actions impulsées par le chef de l’État dans la dynamique de consolidation pour un Sénégal prospère dans la stabilité et le vivre ensemble.