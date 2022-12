Motion de censure / Babacar Abba Mbaye au PM : «Nous voulons avancer dans les faits»

Les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi qui ont déposé la motion de censure contre le gouvernement d’Amadou Bâ sont tous passés pour défendre la motion. Le secrétaire parlementaire, Babacar Mbaye à son tour, a livré les raisons qui ont motivé sa position de vote de cette motion.



«Depuis que le Président Macky Sall est là, être opposant est une tare on est bon qu’à se faire insulter, qu’à aller en prison, qu’à se faire humilier. Je n’accepte pas votre choix d’être un Premier ministre absent. On a noté votre volonté de plaire au Président d’être un Premier ministre effacé» constate le parlementaire.



Cependant, il note que «nous voulons avancer dans les faits. Nous voulons sentir que ce pays est pris en main. Qu’on ne cultive pas la haine de l’autre, qu’on ne cultive pas la violence et ensemble nous marcherons dans les mêmes pas. Un pays ne se construit pas l’un contre l’autre» fait savoir le parlementaire du groupe Yewwi Askan Wi.