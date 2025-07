Mort suspecte de Vieux Talla Keïta à Rosso: La famille dénonce une tentative de dissimulation et exige justice

La famille de Vieux Talla Keïta, un jeune homme décédé des suites de la brutalité présumée d'agents de police, a rompu le silence. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 2 juillet, elle dénonce vigoureusement les circonstances troubles entourant la mort de leur fils et fustige ce qu'elle considère comme une tentative manifeste de dissimulation.



Selon les proches du défunt, Vieux Talla Keïta aurait été sauvagement tabassé par des agents de police, un acte qu'ils estiment être la cause directe de son décès. Pour la famille, l'intervention des forces de l’ordre est sans équivoque à l'origine de ce drame. « Nous exigeons justice. Pas de faux rapports. Pas de silence complice. Pas d'oubli », clament-ils avec fermeté.



La famille rejette toute version officielle qui ne reconnaîtra pas la violence exercée sur leur fils et demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Elle exige transparence, responsabilité et des sanctions exemplaires à l’encontre des coupables.