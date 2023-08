Mort annoncée d’Eugène Prigojine : Qui était le chef du groupe paramilitaire Wagner?

Eugène Prigojine disait d’ailleurs qu’il œuvre pour « la grandeur de la Russie ». De cuisinier du chef du Kremlin à l’un des hommes les plus puissants et riches de la Russie, Prigojine était dans l’ombre du président russe Vladimir Poutine sans faire partie du cercle restreint. Né en 1961 à Saint-Petersbourg, l’ancien repris de justice a fait 9 ans de prison pour escroquerie et détournement de fonds dans les années 90.



Après l’effondrement de l’Union soviétique, Prigojine est libéré. C’est ainsi qu’il s’est lancé dans la restauration qui l’amène à faire fortune en 2000 auprès de Poutine fraîchement élu. Il remportera un contrat de plus d’un milliard de dollars pour fournir à manger à l’armée russe. Avec les profits générés, Prigojine fonda le groupe paramilitaire Wagner et recrute des mercenaires qui opèrent dans le monde, notamment en Libye, en Syrie mais aussi en Afrique de l’Ouest.



Accusé de violation des droits de l’homme, le groupe de mercenaires fait l’objet de poursuites criminelles dans plusieurs pays. Prigojine s’est fait également connaître sur la scène internationale. L’on se rappelle quand les États-Unis l’accusaient d’ingérence lors des élections de 2016 qui avaient été remportées par Donald Trump. Cependant, c’est avec ses plus de 50.000 combattants que le groupe de Prigojine étend ses opérations, notamment avec la guerre en Ukraine.



C’est en juin 2023, que Evgueni Prigojine mène une mutinerie contre le président Vladimir Poutine. Prigojine déplace les troupes de Wagner vers Moscou et appelle les Russes à les rejoindre, ce qui peut être interprété contre une tentative de « putsch ». Mais l’entreprise n’aura pas prospéré pour le chef du groupe paramilitaire Wagner. Il entame une rébellion armée contre le gouvernement et les forces armées restées fidèles au ministère de La Défense. Alors que le FSB ouvre une enquête pénale contre lui pour appel à la mutinerie armée, Vladmir Poutine dénonce une « trahison interne ».



Au cours de l'invasion de l'Ukraine, Evgueni Prigojine s'en prend publiquement et très violemment au commandement militaire russe, et en particulier au ministre de la Défense Sergueï Choïgou, qu'il accuse d'incompétence, de trahison et de mensonges dans la conduite des opérations en Ukraine.



Figure de premier plan de la guerre russo-ukrainienne en tant que dirigeant de Wagner, Prigojine s'impose médiatiquement par ses critiques virulentes à l'égard de l'état-major russe, qui génèrent des tensions grandissantes. Celles-ci culminent lorsqu'il lance ses troupes dans une rébellion contre l'État russe en juin 2023 : il renonce finalement, après avoir été perçu comme une menace sérieuse pour le président Poutine.



Après sa mort annoncée ce mercredi dans ce crash d’avion privé en provenance de Moscou, Prigojine avait 62 ans. Un homme au parcours controversé qui est passé de figure de premier plan à la station d’ennemi juré de l’actuel président Vladimir Poutine.