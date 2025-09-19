« Morosité économique », libération des « détenus politiques » : « Rappel à l’Ordre » réussit le pari de la mobilisation et appelle à maintenir la dynamique de lutte

Société civile, activistes, politiques et militants, tous étaient regroupés ce vendredi 19 septembre 2025 dans la rue pour une grande manifestation. C’est désormais clair dans la tête de l’opposition: « engager le combat démocratique face au Tandem Diomaye-Sonko ». L’itinéraire de la marche pacifique était dans un premier temps établi depuis le FASTEF ( ancien École Normale Supérieure ), pour terminer au rond-point Jet d’Eau. Mais Karim Xrum Xax et ses camarades de « Rappel à l’Ordre » qui ont initié la mobilisation, ont été sommés de changer d’itinéraire. Finalement, les discours ont eu lieu près du Terminus Dakar Dem Dikk à Liberté 5.



Le principal plaidoyer a été lancé pour les détenus parmi lesquels ont peut citer: Farba Ngom, Lat Diop, Khadim Ba,Badara Gadiaga, Tahirou Sarr, Abdou Nguer entre autres. Selon Thierno Alassane Sall ou encore l’activiste Assane Diouf et Moustapha Diakhaté : « il y’a au sommet de l’Etat des gouvernants qui ont peur de la contradiction et qui veulent affaisser la démocratie et l'Etat de droit ». Dans cette phase de revendication, l’opposition est ferme : « Il faut régulièrement organiser des marchés et des mobilisations de ce genre pour pousser les autorités à réagir ».



Dans cette même perspective revendicative, les manifestants ont déploré la situation économique morose qui s'accentue de jour en jour et qui exige « une réaction permanente ». Sans sourciller, Abdou Mbow, ou encore Papa Malick Ndour estiment que ces difficultés ne feront qu’empirer avec les dirigeants que nous avons. Une occasion pour eux de plaider à l’union des forces de l’opposition. Un appel que même les non-politiques comme Karim Xrum Xax et autres acteurs de la société civile ont accepté afin de rendre la lutte plus efficace contre les inégalités et injustices qu’ils jugent de plus en plus pressantes.