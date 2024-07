Montée en puissance du RN en France : Psychose dans les familles d'immigrés à Kolda...

Avec la montée en puissance du RN (rassemblement national) en France certaines familles dépendant des envois de la diaspora sont dans la tourmente. Ainsi, mille questions se posent dans les familles dont les revenus dépendent uniquement de cette économie. Même si l'élection se passe à des milliers de kilomètres, elle risque d'impacter négativement plusieurs individus en Afrique notamment au Sénégal et particulièrement au Fouladou. La région de Kolda compte une importante diaspora en France qui participe à l'économie locale.



Nous avons donné la parole aux familles d'immigrés à 48 heures du second tour des législatives. Pour rappel, si le RN gagne ces législatives, Marine Le Pen et Jordan Bardella(33 pour cent au 1er tour) vont diriger le prochain gouvernement français avec leur idéologie nationaliste risquant de compliquer la situation des immigrés notamment africains. Et dès lors, la cohabitation deviendra inévitable. Pour Boubacar Barry " la France et le Sénégal ont une longue histoire commune. Donc, l'arrivée probable du RN en France ne changera en rien les relations entre les deux pays. C'est pourquoi, les familles des immigrés à Kolda , pour moi, peuvent dormir tranquille."





Mariama B est une femme mariée dont l'époux vit à Bordeaux elle est inquiète avec la nouvelle situation politique en France. " Je suis avec beaucoup d'intérêt les législatives car mon mari vit en France. Et c'est lui qui nous envoie de l'argent pour nous occuper de la nourriture, des frais médicaux et scolaires. Et on me dit quand le RN va gagner on risque de rapatrier beaucoup d'immigrés chez eux surtout les africains. C'est pourquoi, j'ai la peur au ventre avec toutes les familles dont les revenus dépendent des immigrés en France. Aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons est que le RN ne gagne pas sinon..."



D'après les familles et personnes interrogées sur la question, il est impératif pour elles que la route soit barrée au RN. Selon, ces dernières une éventuelle victoire du RN commence déjà à installer la psychose dans les familles.



Nous sommes allés au quartier château d'eau où toute une famille vit en France afin de recueillir leurs impressions. Dans la cour, nous trouvons le chef de famille Ousmane D âgé de plus de 70 ans, foulard blanc autour du cou avec un bonnet blanc. Il nous confie " je suis avec beaucoup d'intérêt les législatives en France car tous mes enfants y vivent. Et c'est grâce à eux que notre vie a changé avec un habitat décent sans compter ma prise en charge médicale." Dans la foulée, il soutient " j'ai une peur bleue à l'idée de l'arrivée du RN au pouvoir en France avec tous ce qu'on entend sur eux. Pourtant, avec la mondialisation on ne peut pas empêcher quelqu'un de gagner sa vie sur un point du globe en ayant comme arme le racisme, la xénophobie. D'ici la tenue du second tour des législatives, nous souhaitons que les français se mobilisent pour leur barrer la route."



A vu d'œil, on a l'impression que les fouladounabé ne suivent pas l'info internationale mais c'est tout à fait le contraire. C'est ce que nous a dit Pape Moussa F, un jeune étudiant en droit à l'Uvs souhaitant continuer ses humanités dans l'hexagone. En ce sens, il déplore " le caractère xénophobe du RN". " cette idéologie n'a plus sa place dans la société." D'ailleurs, il estime " les familles d'immigrés en Afrique ne doivent pas avoir peur car il y a le droit qui protège nos compatriotes en France. Mieux, je pense qu'il n y aura aucun impact négatif sur les ménages à Kolda."