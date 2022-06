L'actualité politique au Sénégal est rythmée depuis quelques temps par des manifestations organisées par l'opposition face à un gouvernement engagé à faire respecter la Démocratie. Une cohabitation secouée par une "guerre" de mots, ou plutôt par des conférences de presse interposées qui se comptent à longueur de journée. Ceci marque la grandeur démocratique dont le Sénégal aspire.



Cependant, on ne peut pas parler de politique sans citer votre nom suite à votre dernière sortie avec un homme qualifié "d'insulteur influenceur" que vous avez reçu en audience en France et pire, vous lui avait accordé un entretien de plus de 30 minutes.







Cette photo de vous avec cet homme ayant fait le tour des réseaux sociaux, n'est pas l'image que nous voulons de notre Président de la République. Cela pose forcément le débat sur l'opportunité ou non d'être avec un influenceur.







Depuis votre accession à la tête de la magistrature, vous avez fait de très belles réalisations, mais le seul hic reste votre entourage, votre communication, votre compagnonnage infiltré par ces influenceurs.



Ces personnes qualifiées de panneaux publicitaires et dont le seul objectif, disons le, est de vous donner une visibilité, ne sont pas faites pour vous. Les cibles ne sont pas les mêmes. Ancrés dans leur monde virtuel remplis de farceurs, ils sont suivis par une communauté engagée uniquement dans les faits divers et l'humour. A part cela, aucune influence n'est notée dans leur travail.







La visibilité vous l'avez déjà. Votre hargne, votre courage pour faire du Sénégal un pays exemplaire n'est plus à démontrer même si tout ne peut être parfait.







Ne pas vous le faire savoir serait d'une grosse hypocrisie chantée chaque jour par certains sénégalais qui vous félicitent le matin et vous "tuent" le soir.







Monsieur le Président!







Ces influenceurs ne vous feront pas gagner une élection. Mais au contraire, ils vous feront perdre votre électorat et cacheront vos réalisations.







Le profil, l'image véhiculée par ces derniers avec une forte communauté de followers n'est pas bon pour cette nouvelle génération de jeunes que nous voulons. Avoir des millions de vues ou des millions de suiveurs après une inauguration d'un hôpital, d'un chantier ou un voyage à l'étranger ne change en rien la conception de la jeunesse. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avons une jeunesse très cultivée et intelligente. Une jeunesse engagée en politique avec comme arme de guerre, une carte d'électeur endossée par un vote sanction.







La colère de cette jeunesse qui vous parle se rumine sur les réseaux sociaux, dans les grandes places publiques, les salons , les marchés.... Là où se trouve le vrai peuple sénégalais soif de changement.







Cette jeunesse vous jugera selon vos réalisations et vos actes politiques, mais surtout selon les actes de vos propres membres de partis, coalitions qui sont souvent l'arme de destruction massive de votre belle vision pour le Sénégal. Le pays va très mal et seul le peuple peut décider de son sort avec vous, en tête de ce bataillon.







Monsieur le Président !







Armez-vous de ces jeunes influenceurs fiables, justes et crédibles. Ils sont nombreux sur le net, votre équipe digitale pourrait facilement les exposer sur la table. Armez-vous de cette jeunesse entrepreneuriale et faites en votre modèle de tous les jours.



Amusez-vous avec elle, jouez avec elle, dans le respect mutuel, l'écoute, la considération ....et vous gagnerez leur coeur. Éloignez-vous de cette paperasse digitale mélangée dans votre cortège et qui vous enfonce en vous souriant. Elle n'a aucune valeur ajoutée dans votre programme. Évitez de vous afficher avec ces derniers durant les événements importants de vos projets.







C'est le point fort de votre adversaire s'opposant à votre politique de jeunesse.







La jeunesse sénégalaise n'est pas hypocrite mais attend de vous, des actes forts. Il ne suffit pas de faire simplement du "Jokko avec Macky" après plus de deux mandats. Le concept est bon, mais est venu un peu trop tard. Le mécontentement de cette jeunesse doit se traduire par des projets d'emplois viables.



.



Monsieur le Président!







Faites simplement des audits poussés de tous vos programmes politiques confiés à vos ministres, DG, envers la jeunesse et vous vous rendrez compte de cette politique politicienne à l'aveuglette.







Les jeunes cherchent encore du travail. Les opportunités ou d'occasions qui se présentent devant eux sont presque intouchables, car la méthode de la connaissance « d'un proche» pour être recruté estplus que d'actualité dans le monde de l'emploi. Vous l'avez déjà souligné, on recrute en cachette, à la va-vite, sans prendre le temps d'apprécier, d'analyser les compétences. Cette méthode doit tout simplement être bannie dans notre système.







Le plus important aujourd'hui, Monsieur le Président, c' est de se réconcilier avec cette jeunesse mécontente depuis longtemps, en étant plus proche d'elle sans filtre.



L'influence ne vient pas du nombre de vues de la personne qui se dit influente, mais cela vient des actes, réalisations qui touchent et font changer de décisions à un autre interlocuteur. A ce moment-là, nous pourrions parler d'influence. Un influenceur , c'est celui qui maîtrise son sujet, connaît son environnement, une personne respectée et exemplaire dans son secteur. C'est celui, qui, avec une seule phrase ou quelques mots, arrive à secouer toute une communauté, à faire bouger les choses. Des influenceurs dignes de ce nom, nous en avons dans notre cher Sénégal.







Basile Niane



Journaliste IT/Consultant



Directeur Général de Social Net Link