Mondial U20 : Le Sénégal, seule équipe africaine à ne pas avoir encaissé de but

Au passage, les hommes de Youssouph Dabo ont réussi un petit exploit : ils sont les seuls à ne pas avoir encaissé le moindre but lors des trois matches de la phase de poule. Le gardien Dialy Kobaly Ndiaye a gardé sa cage inviolée. L'Afrique est représentée par le Sénégal, le Mali (4 buts encaissés en 2 matches), l'Afrique du Sud (6 buts encaissés en 2 matches) et le Nigeria (2 buts encaissés en 2 matches).

Tombeuse du Tahiti (3-0) et de la Colombie (2-0) dimanche, l’équipe nationale U20 du Sénégal a confirmé son statut de leader du groupe A, en tenant en échec la Pologne (0-0), mercredi. Les Lionceaux se sont armés d’un bon mental pour tenir en échec le pays hôte de la Coupe du monde U20. Ce score de parité a permis à la sélection de Youssouph Dabo de conserver la tête de la poule.



Qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du monde U20, ils ont rempli leur première mission. Le Sénégal (7pts +5) est la seule équipe du groupe A à avoir réussi un sans-défaite et s'empare donc de la première place devant la Colombie, tombeur de du Tahiti (6-0) plus tôt dans la journée. Les Lionceaux étaient assurés de disputer les huitièmes de finale, avant même le dernier match de poule...