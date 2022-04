Mondial Qatar 2022 : Le sénégalais Maguette Ndiaye, parmi les arbitres africains sélectionnés pour la compétition...

La FIFA vient de dévoiler la liste des huit arbitres africains sélectionnés pour officier lors la Coupe du monde Qatar 2022. Sans trop de surprise, Maguette Ndiaye, l'arbitre international sénégalais qui figurait sur la liste des présélectionnés, a été finalement retenu.



Une bonne nouvelle pour l'arbitrage sénégalais qui continue d'être représenté au sommet après Malang Diédhiou qui avait été éblouissant durant le mondial 2018.



Sur la liste on retrouve, le "sifflet" qui avait officié lors de la dernière finale de la CAN, Victor Gomez (Afrique du Sud) ou encore le célèbre et atypique Balmak Tessema (Ethiopie.)







Maguette N'diaye (Sénégal)



Mustapha Ghorbal (Algérie)



Redouane Jiyed (Maroc)



Papa Bakary Gassama (Gambie)



Balmak Tessema (Ethiopie)



Victor Gomez (Afrique du Sud)



Janny Sikazwe (Zambie)



Jean Jacques Ndala (RD Congo)