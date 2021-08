Mondial Beach Soccer 2021 : Qualification historique du Sénégal en demi-finale suite à une victoire 5-4 contre le Brésil

Comme on s'y attendait le choc en quart de finale de la coupe du monde de Beach Soccer entre le Sénégal et le Brésil a été extrêmement disputé ce jeudi. Un match a multiples rebondissements qui a fait passer les acteurs sous toutes les émotions. Il aura fallu disputer les prolongations pour enfin réussir connaître le vainqueur de la partie, le Sénégal qui s'est imposé à l'arrache 5-4 !



Une Qualification historique qui vient confirmer que les sextuples champions d'Afrique font partie des top nations de Beach Soccer. Après quatre échecs au mondial, à ce stade de la compétition Ngalla Sylla qui n'a jamais réussi à atteindre le dernier carré en tant que joueur, à réaliser son rêve à travers son poste de sélectionneur national.



Une victoire collective qui a été en grande partie rendue possible par deux individualités que sont Mamour Diagne et Raoul Mendy qui se sont illustrés par des doublés ! Pièce maîtresse de la tanière, Raoul Mendy en est déjà à a 7 buts en quatre matchs. Le Sénégal affrontera en demi-finale le vainqueur du match Tahiti Japon...