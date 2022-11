Mondial 2022 : Le Sénégal est qualifiée en huitième de finale !

Le Sénégal a battu l’équateur 2-1 grâce à des réalisations signées par Ismaëla Sarr et Kalidou Koulibaly, les Lions ont validé leur qualification pour les huitièmes de finales de la coupe du monde 2022.



Seule la victoire pouvait être belle pour les sénégalais, ce mardi au stade Al Khalifa de Doha où les Lions jouaient leur avenir dans la 22eme édition d’une coupe du monde de football. Avec une équipe et bâtie pour aller attaquer, Aliou Cissé à fait confiance à trois nouveaux joueurs en l’occurrence Pathé Ciss, Pape Gueye et Ilimane Ndiaye pour leur première titularisation à un mondial.



Pas de calcul pour les champions d’Afrique en titre qui ont réussi à faire douter les équatoriens au point de les mener au score. Mais face à la pression, les vieilles habitudes sénégalaises ont refait surface avec une fébrilité défensive sur les balles arrêtées qui a failli leur coûter le billet pour les 8emes.



L’égalisation pour le moins surprenante de Caicedo (1-1) a mis une pression énorme sur Aliou Cissé et son équipe qui ont souffert pendant prés de 25 minutes avant le coupe de sifflet finale !



Le Sénégal termine deuxième du groupe A avec 6 points. Les Lions joueront le 4 décembre contre le premier du groupe B, l’Angleterre, le pays de Galle et où l’Iran selon leur classement…