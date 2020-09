Monde du théâtre et du cinéma en mutation : Le Conseil de Lamine Ndiaye à la nouvelle génération...

L'artiste-comédien, Lamine Ndiaye très connu de par sa position dans le domaine du théâtre, s'est adressé à la jeune génération qui s'engage dans le cinéma. Pour ainsi donner un conseil à ceux qui pourraient être considérés comme "les sauveurs du monde artistique", Lamine Ndiaye considère qu'aujourd'hui, il faut que cette jeune génération s'arme de patience et épouse cette valorisation de notre richesse. Autrement dit, "s'enraciner dans nos valeurs et coutumes, tout en s'ouvrant au reste du monde comme le soutenait l'ancien président-poète".



Cette démarche à vouloir donc emprunter ce qui ne nous est pas propre, pourrait être un risque pour le monde du théâtre. Il est important donc, comme le souligne l'artiste, "de veiller à la sauvegarde de nos réalités et valeurs culturelles".