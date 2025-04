Mon hommage à Mahammed Boun Abdallah DIONNE, Par Mamadou KASSÉ

1 an déjà que tu nous quittais après avoir servi loyalement le Sénégal et apporté une immense contribution à la réflexion sur le développement et à l'action constructrice de notre cher pays. Pas un seul pan de notre économie n'a manqué à ta fructueuse contribution intellectuelle et ton action aura laissé une marque indélébile.

Les sénégalais sont unanimes sur ta crédibilité, ta compétence, ta loyauté et ton grand sens de l'Etat pour ne citer que certaines de tes innombrables qualités. Jusqu'au dernier souffle, tu es resté l'homme d'Etat modéré, pondéré et n'ayant trahi aucun secret. Tu avais de qui tenir quand je pense au Commissaire Doudou DIONNE, à Me Doudou Thiam, à son Excellence Massamba SARRÉ, , à El Hadj Mass DIOKHANE, au Premier Ministre Habib THIAM, au Prefet Adama THIAM, au Professeur Moustapha KASSÉ, à l'Inspecteur des impôts Abdoulaye SARRÉ, aux Colonels Serigne Modou SARRÉ et Bara DIOKHANE, entre autres commis de l'Etat aux valeurs reconnues. Seulement, à l'analyse, tu as incarné, à toi seul, la synthèse des qualités de ce beau monde constitué essentiellement d'oncles precieux.

En ce jour anniversaire de ta disparition, je rends grâce à Dieu pour avoir lié nos destins par la famille mais surtout, par des valeurs qui nous ont unis et rapproché au point de créer une belle proximité dont je m'enorgueillis encore.

Repose en paix à Baqiya.