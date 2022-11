Mody Niang, non plutôt « Maudit » Niang !

Eh oui l’officier d’état civil recevant ta déclaration de naissance aurait pu mentionner sur ton acte de naissance « Maudit » au lieu de Mody pour mieux coller à ta personne, ta personnalité, ton passé, bref ta vie de vieux mercenaire, à la vie négativement chargée de haine et de ressentiments !



En fait Mody, tu es vraiment maudit par ta haine, ton acharnement sans raison qui caractérisent ta personnalité.



Tous les Sénégalais se rappellent que tu avais les mêmes attitudes envers le Président Abdoulaye Wade et sa famille.



Aujourd'hui, tu jettes encore ton dévolu sur le Président Macky SALL et encore sur sa famille.



On serait tenté de se poser la question de savoir ce que tu as fait dans ta vie, de quels mérites pourrais-tu te vanter par rapport à ces deux présidents qui ont rendu les plus grands services à leur pays.



La réponse à une telle question paraît tout à fait évidente.



Mody, non j'avais oublié "Maudit", tu fais partie de cette race de soi-disant intellectuels qui s'adonnent à ce qu'on pourrait qualifier de "prostitution intellectuelle".



En effet, tu es un mercenaire à la solde de commanditaires politiciens qui vous changent de discréditer le Président Macky SALL.



Mais c'est peine perdue, car toute entreprise de destruction aveugle des œuvres du Président Macky Sall est vouée d'avance à l'échec car des sentinelles, debout, se dresseront sur les chemins des malhonnêtes pourfendeurs pour le rétablissement de la vérité.



"Maudit", malédiction ne peut être plus grande que de vouloir contrecarrer la volonté du bon Dieu et des Sénégalais.



Ces derniers ont porté leur choix sur le Président Macky SALL et n'ont pas du tout regretté ce choix, eu égard aux réalisations importantes faites par le Président durant les 10 ans pendant lesquels il a présidé aux destins de notre pays.



Inutile de rappeler, au plan national, son bilan élogieux que nos compatriotes connaissent et approuvent.



Sur le plan international, son bilan à mi parcours à la tête de l'Union Africaine est déjà largement positif et au-dessus des attentes de ceux qui lui avaient leur confiance en le mettant à la tête de cette prestigieuse institution.



Depuis lors, il défend de la meilleure des manières le continent africain qui bénéficie, par l'entregent du Président Macky Sall, de plus de respect et de considération.



Au sommet du G 20 qui vient d'être organisé récemment en Indonésie, il a plaidé pour que l'Union Africaine obtienne un siège de membre permanent au sein de cette organisation et sa requête, acceptée, sera étudiée au prochain sommet.



En effet, le Président Macky SALL est convaincu que l'Afrique doit être présente dans les grandes instances où se prennent les décisions importantes pour la marche du monde.



C'est la raison pour laquelle aussi bien le Sénégal que l'Afrique sont fiers de lui.



Il est un patrimoine précieux, un trésor que tout le continent aimerait préserver.



Dans cette volonté, les Sénégalais seront les premiers, eux qui ont déjà fait, n'en déplaise à "Maudit" et compagnie, du second mandat une exigence voire un "impératif catégorique" pour parler comme le philosophe.



"Maudit", "La haine n'est qu'une des formes de l'ignorance" disait Édouard Herriot.



Alors apprenez davantage à connaître le Président Macky SALL et votre haine se dissepera pour que vous soyez vraiment Mody .



Ibrahima Baba SALL



Député Maire de Bakel.