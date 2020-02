Modou Diagne Fada : "D'ici quelques jours, les opérateurs qui ne viendront pas nous vendre leurs productions, seront obligés de nous les vendre à 210 FCFA".

Dans le cadre d'une tournée dans le Ndoucoumane (Kaffrine), le directeur général de la Sonacos s'est exprimé sur la décision de l'État de geler les exportations d'arachide jusqu'à nouvel ordre et l'arrêt de la politique promotionnelle de cette usine sur le prix. " Il y a de l'espoir parce que depuis le gel annoncé par le gouvernement des exportations, nous avons remarqué ici à Kaffrine un regain d'activités. Alors, il y aura un impact positif de ce gel des exportations pour le centre de réception intermédiaire de Kaffrine. Maintenant, ce qu'il faut dire aux opérateurs et aux producteurs, c'est que les prix promotionnels affichés par la Sonacos, depuis le 1er janvier, vont encore continuer pendant quelques jours. On va se réunir pour fixer une nouvelle date d'arrêt de cette promotion sur le prix parce que nous achetons le kilogramme à 300 Fcfa. Ce qui est assez élevé, assez cher pour une société nationale comme la Sonacos. Et d'ici quelques jours, les opérateurs qui ne viendront pas nous vendre leurs productions, s'ils le font après la fin de la promotion, ils seront obligés de nous les vendre à 210 FCFA, sinon nous allons essayer de mener d'autres activités rentables pour pouvoir travailler à passer le cap de 2020 qui risque d'être un cap assez difficile encore une fois pour la Sonacos..."



Interrogé également sur les ruptures de contrats pour certains agents saisonniers, Mr Fada, s'est voulu un peu plus clair. " Ce qui s'était passé, c'est des contrats qui arrivaient à terme. Vous savez, la Sonacos pour chaque étape de la campagne d'arachide prenait des saisonniers et dans les contrats, on avait bien signifié début des opérations pour le début du contrat et la fin du contrat pour la fin des opérations, c'est-à-dire la réception des graines. Donc, si nous ne recevrons plus de graines, ces contrats arrivent à terme. Donc, il ne s'agit pas de licenciement, il s'agit de renvoi, mais en fait ce sont des contrats qui devaient arriver à terme. Ceux qui devaient partir sont partis, ceux qui devaient être retenus aussi sont retenus et aujourd'hui que l'on constate un regain d'activités, certainement d'autres seront repris pour continuer le travail. C'est comme ça que la Sonacos a toujours fonctionné. Déjà, on nous parle de camions qui seront en attente ici, il y en a 13 déjà qui sont à Kaolack. Donc, en fonction des camions en attente, en fonction de la cadence dans la livraison des camions, nous allons devoir rappeler des agents saisonniers de la Sonacos…"