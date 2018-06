Mode Korité : Océan couture, une expérience des coupes pointues.

Il a une expérience et une connaissance pointue des coupes modernes, Elimane Diop qui continue de surfer sur la vague du succès a fini de faire parler de son talent et ses dons en création. L’enfant de Thiaroye ne s’est pas fait simplement connaître de par son style, le maitre tailleur Elimane Diop fait sensation aussi pour la qualité de ses créations et chacune de ses déclinaisons, en fonction des tendances, révèle la dimension artistique de ce jeune créateur talentueux et ambitieux. Il a aussi dénoncé l’importation de produits chinois qui affaiblissent leur marché. Un appel a aussi été lancé aux jeunes stylistes qui veulent embrasser le métier de la couture...