Mobilisation citoyenne pacifique : Le mouvement Y’en a marre affirme sa position et décide de manifester le 19 Avril

En conférence de presse ce jour à Dakar, le mouvement Y'en a marre a montré sa position suite au projet de loi sur le parrainage.



Le mouvement Y’en a marre avait préconisé la suspension du processus d’adoption de la loi, le temps de créer un consensus national fort d’autant qu’une initiative de médiation de la société civile a été engagée avec les parties prenantes.



Par la voix de Fadel Barro, les y’en a marristes ont juste demandé le “waxtaan ba jouboo” , “le pencoo”, mais selon eux le pouvoir reste sourd et déterminé à ouvrir une période de tension et d'instabilité pré-électorales.



C'est pourquoi ils ont rejoint les forces vives de la nation et appellent le peuple sénégalais à se mobiliser comme jamais auparavant pour écrire sa propre histoire et barrer la route à tous ceux qui ne voient la constitution que comme un outil au service de leurs intérêts politiques.



A cet effet, ils donnent rendez-vous le jeudi 19 Avril pour une vague de mobilisation citoyenne et pacifique devant les grilles de l’Assemblée nationale et partout ailleurs à Dakar et dans la diaspora pour manifester leur désapprobation …