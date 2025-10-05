Mission humanitaire en Palestine / Arrestation de militants pacifiques par la marine israélienne : Cayar exige la libération de son fils Serigne Mbaye

Les populations de Cayar ont battu hier le macadam pour exiger la libération de leur fils Serigne Mbaye. Ce dernier fait ainsi partie des centaines de civils, d'humanitaires et de militants pacifiques à bord d'une embarcation en destination de Palestine, qui ont été arrêtés et détenus par Israël.
Les habitants de Cayar ont fustigé la posture de l'État israélien décidé à laisser coûte-que-coûte tout un peuple vivre dans la pauvreté et la famine sans aucun soutien international, après avoir complètement détruit cet État (Palestine) par des frappes de missiles.
Ils prévoient ainsi d'intensifier la lutte si rien n'est fait par rapport à la libération de Serigne Mbaye...
