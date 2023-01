Ministre de la jeunesse aux HLM : Cheikh Tidiane Mbaye plaide pour les tailleurs et rassure le Président Macky Sall...

Ce mardi 18 janvier 2023, le ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour a rendu visite aux tailleurs du marché HLM et les jeunes du mouvement Sa DEUG DEUG. accueilli par le président du mouvement Cheikh Tidiane Mbaye et ses militants, ils ont fait le tour du marché pour discuter avec les marchands. Une occasion pour M. Mbaye de plaider pour les tailleurs de sa commune. " Monsieur le ministre, le président de la République Macky Sall vous a choisi parce qu'il a confiance en vous. La jeunesse des HLM a besoin de formations, de financements pour travailler... et cette jeunesse est très éveillée, je ne sais pas s'il va postuler ou non mais Monsieur le ministre je vous rassure que cette commune des HLM appartient au Président Macky Sall..." a déclaré Cheikh Tidiane Mbaye.

Pape Malick Ndour, ministre de la jeunesse de l'emploi a profité de l'occasion pour remercier le leader du mouvement sa DEUG DEUG et annonce que dans quelques mois, il reviendra aux HLM pour accompagner les tailleurs par le financement d'un centre avec des machines qui permettront aux tailleurs de s' auto financer eux mêmes...